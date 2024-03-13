«Власти отрицают, люди сомневаются»: Могут ли в России объявить мобилизацию?

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В последние дни в социальных сетях распространился снимок «приказа о мобилизации», который якобы подписан главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ведомство пока это не комментировало, а в Госдуме документ назвали фейком. Что известно об этом «приказе» и будет ли на самом деле в 2024 году объявлена мобилизация в России, читайте в материале «Радио 1».
Как объявляют мобилизацию?По законодательству РФ, объявлять мобилизацию должен президент. Это касается как всеобщей, так и частичной мобилизации. В новейшей истории России мобилизацию объявляли один раз: 21 сентября 2022 года Владимир Путин издал соответствующий указ и в тот же день обратился к гражданам и сообщил, что объявляет частичную мобилизацию. Началась она в тот же день.
В подписанном главой РФ указе не было сказано, сколько человек планируется призвать — число и сроки должно установить Минобороны России. В тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призвать планируют 300 тысяч человек. Спустя 7 дней, 28 октября, Министр обороны Шойгу доложил Путину, что частичная мобилизация окончена.
Новый приказ Шойгу – правда или фейк?Если верить документу, новая волна частичной мобилизации должна начаться до 1 июня 2024 года. Подписан приказ якобы 6 марта, а вступит в силу с 25 марта. Официальные источники комментариев по поводу документа не давали, но очевидно, что это фейк.
Поддельный документ сделан качественно и правдоподобно. На нем присутствует подпись якобы Шойгу, а в правом верхнем углу указано классическое «для служебного пользования». Но на бумаге нет ни одной печати, что вызывает много вопросов. Отметим, что сегодня с помощью специальных программ создать поддельный документ не составит большого труда.
Это не первая попытка «вбросов» о мобилизации в России. Недруги с течением времени учатся подделывать документы всё лучше и качественнее. Помимо этого, в сети распространяются слухи о том, что вторая волна мобилизации в России будет проведена после президентских выборов.
Что говорят власти?12 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что распространившийся в интернете приказ министра обороны Сергея Шойгу о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 году является фейком и мобилизация не планируется.
«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — заявил парламентарий.
Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?Депутаты Госдумы неоднократно заявляли, что во второй волне мобилизации нет необходимости, так как российские мужчины активно заключают контракты с Минобороны.
Кроме того, во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в мобилизации нет. Он отметил, что ежедневно контракт подписывают полторы тысячи добровольцев.
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Алина Юрчак