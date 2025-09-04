Москва призвала Азербайджан освободить задержанных россиян

04 сентября 2025, 06:56

Захарова: Москва считает освобождение россиян в Баку важным шагом к нормализации

Мария Захарова (Фото: Телеграм @MID_Russia)

Москва считает, что освобождение задержанных в Баку российских граждан стало бы серьезным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).





Напомним, что власти Азербайджана 30 июня задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.





«Освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — передает слова Захаровой РИА Новости.