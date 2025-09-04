Москва призвала Азербайджан освободить задержанных россиян
Захарова: Москва считает освобождение россиян в Баку важным шагом к нормализации
Москва считает, что освобождение задержанных в Баку российских граждан стало бы серьезным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, что власти Азербайджана 30 июня задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
«Освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — передает слова Захаровой РИА Новости.
Задержали заметного представителя диаспоры Азербайджана на Кубани
Медиагруппа «Россия сегодня» ранее призвала азербайджанские власти освободить своих сотрудников и немедленно урегулировать сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией и рассчитывает на освобождение журналистов в ходе прямых контактов с Баку.
В конце лета президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al-Arabya назвал вхождение Азербайджана в состав СССР в 1920 году «оккупацией» и «российским вторжением». Он также возложил на Москву ответственность за текущий кризис в двусторонних отношениях, вызванный инцидентами с гражданским самолетом и задержаниями граждан.
Несмотря на напряженную ситуацию между странами, 22 августа стороны подписали протоколы о сотрудничестве в энергетике и транспорте в рамках Межправительственной комиссии в Астрахани.