В Госдуме назвали условие для отправки срочников в Курскую область

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что солдат срочной службы не стоит отправлять в Курскую область, пока они не пройдут соответствующее обучение и не получат военную специальность.
«Я считаю, что не следует отправлять срочников в Курскую область. Я убежден, что мы должны хорошо обучить военнослужащих по призыву, чтобы они имели военную-учетную специальность, были готовы заключить контракт и выполнять задачи в соответствии со специальностью», - сказал Соболев в беседе с NEWS.ru.
Он выразил мнение, что военнослужащие срочной службы должны сначала обучаться в частях не менее шести месяцев, получить военную специальность и только потом принимать решение о подписании контракта с Минобороны РФ в соответствии с выбранной специальностью. Только потом их уже можно отправлять в зону СВО или Курскую область, заключил Соболев.
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