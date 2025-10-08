В Свердловской области эвакуировали предприятия из-за угрозы атаки БПЛА

08 октября 2025, 11:07

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Утром 8 октября в Свердловской области были эвакуированы сотрудники ряда промышленных предприятий в связи с возможной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.





При этом все государственные учреждения продолжают работу в штатном режиме. Власти не исключают введения ограничений на работу мобильного интернета в целях безопасности.





«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — заявили в ведомстве.