В Свердловской области эвакуировали предприятия из-за угрозы атаки БПЛА
Утром 8 октября в Свердловской области были эвакуированы сотрудники ряда промышленных предприятий в связи с возможной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
При этом все государственные учреждения продолжают работу в штатном режиме. Власти не исключают введения ограничений на работу мобильного интернета в целях безопасности.
«Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций», — заявили в ведомстве.
Ранее утром пользователи из разных районов Свердловской области сообщили о перебоях в работе сотового оператора «Мотив». Как передает URA.RU, ограничения ввели из-за полученных предписаний.