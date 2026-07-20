В Госдуме вновь заговорили о возможном применении «Орешника»

20 июля 2026, 15:22

Депутат Колесник: применение «Орешника» зависит от военной необходимости

Фото: iStock/bpawesome

Армия России сможет применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник», когда в этом будет необходимость. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник.





Он пояснил, что применение этого мощного оружия напрямую зависит от поставленных задач и решение об ударе не является политически мотивированным или спонтанным.





«Применение "Орешника" ВС России — это вопрос военной целесообразности. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся», — отметил Колесник в разговоре с NEWS.ru.