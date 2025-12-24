Достижения.рф

В Госдуме заявили, что французы в Донбассе станут целью ВС России

Фото: iStock/Anna_Anikina

Французские военные, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, будут рассматриваться как законная цель для Вооружённых сил России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что власти Франции якобы скрывают факт отправки своих граждан на Украину для участия в конфликте. Колесник напомнил, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно отрицал присутствие военных республики на стороне ВСУ.

Депутат подчеркнул, что любые иностранные военнослужащие, прибывшие в зону боевых действий, автоматически становятся законной целью. По его словам, у российской стороны в этом вопросе «других вариантов нет».

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0