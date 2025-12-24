В Госдуме заявили, что французы в Донбассе станут целью ВС России
Французские военные, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, будут рассматриваться как законная цель для Вооружённых сил России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что власти Франции якобы скрывают факт отправки своих граждан на Украину для участия в конфликте. Колесник напомнил, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно отрицал присутствие военных республики на стороне ВСУ.
Депутат подчеркнул, что любые иностранные военнослужащие, прибывшие в зону боевых действий, автоматически становятся законной целью. По его словам, у российской стороны в этом вопросе «других вариантов нет».
