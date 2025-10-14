14 октября 2025, 08:13

Mysl Polska: Россия подала сигнал Западу, что цели СВО будут достигнуты

Фото: Istock/macky_ch

Президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством чётко обозначил Западу, что Россия выполнит все цели специальной операции. Такое сообщение распространило польское издание Mysl Polska.





Президент констатировал, что российские войска усиливают преимущество на фронте, а подразделения ВСУ отходят по всей линии соприкосновения. Издание передаёт его оценку ситуации: Путин назвал решения февраля 2022 года верными и своевременными.



Российский лидер добавил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам РФ, чтобы показать западным спонсорам свою результативность.

«Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит», — сказано в статье.