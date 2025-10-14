В Польше раскрыли, какой сигнал Россия послала Западу
Mysl Polska: Россия подала сигнал Западу, что цели СВО будут достигнуты
Президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством чётко обозначил Западу, что Россия выполнит все цели специальной операции. Такое сообщение распространило польское издание Mysl Polska.
Президент констатировал, что российские войска усиливают преимущество на фронте, а подразделения ВСУ отходят по всей линии соприкосновения. Издание передаёт его оценку ситуации: Путин назвал решения февраля 2022 года верными и своевременными.
Российский лидер добавил, что киевский режим наносит удары по гражданским объектам РФ, чтобы показать западным спонсорам свою результативность.
«Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит», — сказано в статье.По мнению авторов, Москва уверена, что достигнет целей специальной военной операции, даже если Украина получит ракеты Tomahawk.
Ранее компания из США представила мобильные установки для Tomahawk.