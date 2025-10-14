ВС РФ ликвидировали бразильского наемника в Новогригоровке Запорожской области

14 октября 2025, 08:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области уничтожили иностранного наёмника, сражавшегося на стороне украинских сил. Командир роты группировки войск «Восток» с позывным «Тик-Так» сообщил об этом РИА Новости.





Он отметил, что цель представлял бразилец. По словам командира, наёмник был поражён точным ударом FPV-дрона.





«По ним отработал FPV, этот наёмник ликвидирован», — добавил военный.