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Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что у России действительно есть планы создать буферную зону в Сумской области и окружить областной центр. Таким образом он прокомментировал сообщение «Би-би-си» о соответствующих планах ВС РФ. По мнению депутата, помимо Сумской области в нее должны войти еще несколько украинских регионов.
Он подчеркнул, что о соответствующих планах сообщал президент России Владимир Путин. Буферная зона потребуется, чтобы избавиться от угрозы обстрелов со стороны ВСУ.
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«Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru».Одновременно с этим в Курской области продолжаются работы по разминированию приграничных районов. Как сообщают «Известия», боевики ВСУ заминировали не только входные группы и двери, но даже мебель и игрушки, рассчитывая на гибель мирного населения.
«Еще один пример кощунства со стороны ВСУ: обстрелам подвергались в том числе места массового захоронения. Работы по разминированию происходят в том числе на кладбищах. Но власти предусмотрительно до праздника Пасхи просят людей воздержаться от посещения, потому что это еще небезопасно», — поделилась журналист «Известий» Татьяна Симоненкова.Читайте также:
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Данил Пономарев