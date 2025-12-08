08 декабря 2025, 16:23

Депутат Соболев: экономический потенциал ЕС позволяет начать конфликт с РФ

Фото: Istock/artJazz

Депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что экономические возможности ЕС могут позволить Европе начать противостояние с Россией.





В беседе с «NEWS.ru» Соболев заявил, что ЕС затягивает кризис на Украине, чтобы наращивать свой военно-промышленный комплекс.

«Европа всегда воевала против России без США. В последней мировой войне даже Штаты были на нашей стороне как союзник. Поэтому здесь ничего нового нет. Давайте честно скажем, что экономический потенциал Европы, а значит, и военный, достаточно большой, чтобы действительно начать войну с РФ», — отметил политик.