Зеленский: план США требует дальнейшего обсуждения по территориальному вопросу

08 декабря 2025, 15:23

Зеленский: на переговорах в США не удалось достичь понимания по Донбассу

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что делегациям Киева и Вашингтона не удалось достичь соглашения по территории Донбасса.