Зеленский: план США требует дальнейшего обсуждения по территориальному вопросу
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что делегациям Киева и Вашингтона не удалось достичь соглашения по территории Донбасса.
По его словам, предложения Соединенных Штатов нуждаются в дальнейшем обсуждении по «ряду чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности и территориальную принадлежность Донбасса.
Зеленский отметил, что у США, России и Украины есть свои видения, но единого взгляда на ситуацию в Донбассе пока не сформировано.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем фактом, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
