В госпогранслужбе Украины якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы

Фото: istockphoto/reflection_art
Украинские пограничники заявили, что якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы. Так представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко прокомментировал в беседе с украинским изданием слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о переброске одной трети от всей армии к границе.
«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — заявил он.Ранее президент Лукашенко сообщал, что граница с Украиной заминирована, как никогда раньше, а Киев держит там 120 тысяч боевиков, потому в Минске решили выставить своих военных.
Белорусский лидер также рассказывал, что в какой-то момент Киев стал увеличивать число военных на границе, в ответ президент Белоруссии «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», но затем, по его словам, обе страны отвели дополнительные подразделения.
По словам командующего ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрея Лукьяновича, Минск нарастил вооруженные силы на границе с Украиной, после того, как 9 августа боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство страны.
Читайте также:
Белоруссия наращивает силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной
В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной
Данил Пономарев