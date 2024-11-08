В Греции коммунисты заблокировали колонну с вооружением для ВСУ

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Греческие коммунисты в Тирнавосе не дали проехать автоколонне из шести грузовиков с вооружением, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).
«Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского», — говорится в сообщении.
Уточняется, что перевозили опасный груз в дневное время через густонаселенный город Тирнавос. Тогда члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ) перекрыли дорогу грузовикам даже в присутствии полиции, скандируя при этом различные лозунги: «Ни земли, ни воды убийцам народов», «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции» и другие.
Тогда колонна с вооружением вынуждена была развернуться. Местные жители выходили на улицы и аплодировали членам КПГ и КМГ.
Ранее жители Тирнавоса неоднократно заявляли, что не допустят транспортировку вооружения через свой город, а также дальнейшего вовлечения Греции в конфликт.
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Элина Позднякова