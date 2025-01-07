Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не сможет «комментировать ложь» и рекомендует президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной. Таким образом премьер-министр отреагировал на слова французского лидера о том, что российская сторона стала «намного агрессивней» к своим соседям. Кроме того, по словам Макрона, Россия хотела дестабилизировать выборы в республике.
«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — произнес Ираклий Кобахидзе грузинской прессе.Выборы в грузинский парламент состоялись в конце октября прошлого года. По результатам голосования победила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».
Читайте также:
Макрон призвал США убедить РФ сесть за стол переговоров по конфликту на Украине
На Западе раскрыли последствия отказа Украины от мирных переговоров с Россией
Стало известно, как одно оружие России повлияло на ВСУ в зоне СВО
Никита Кротов