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Огромные потери боевиков ВСУ на фронте — последствия отказа киевского режима от переговоров с Москвой, считает норвежский профессор Гленн Дизен, выразивший свое мнение в соцсетях.
«Любого, кто призывал к переговорам к течение трех лет, называли путинистом, поскольку единственным проукраинским вариантом было продолжение боевых действий. К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20 процентов территорий», — сказано в публикации.Дизен подчеркнул, что сегодняшний диалог будет отличаться от предыдущих, потому что альянс НАТО с Украиной проигрывают в конфликте, и условия для них каждый день все жестче.
Накануне вечером, 6 января, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Вашингтон «убедить Россию» приступить к переговорам.
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