В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец

04 марта 2026, 09:58

РИА Новости: В Гуляйполе насильно мобилизовали 90% мужчин призывного возраста

Фото: iStock/reflection_art

Сотрудники территориального центра комплектования в Гуляйполе провели массовую мобилизацию мужчин призывного возраста. По словам беженца Андрея Терехова, 90 процентов уже отправили на службу. Об этом пишет РИА Новости.





Он рассказал, что представителей ТЦК не останавливают ни стены домов, ни крыши. Они забирали мужчин даже оттуда, где те пытались укрыться.





«Кто не спрятался, я не виноват», — так действуют сотрудники военкомата, по словам Терехова.