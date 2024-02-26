В ГУР подсчитали число изготовленных боеприпасов в России

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Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов в 2023 году, а на 2024 планирует изготовить еще 2,7 млн. Об этом заявил замглавы ГУР Скибицкий.
«РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона. ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год», — заявил Скибицкий.
При этом, по предварительным данным, из первого миллиона к обещанному сроку западные союзники передадут Украине лишь около 600 тысяч боеприпасов.
Также, по его словам, Россия планирует задействовать против Украины порядка 300 боевых самолетов.
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Элина Позднякова