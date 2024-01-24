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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января Россия и Украины собирались произвести обмен пленными на границе между странами. Об этом он заявил «Радио Свобода»*.
«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», - сказал Юсов.
При этом он не уточнил, какой число военных готовилось к обмену.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом.
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* включено Минюстом РФ в список иностранных агентов
Элина Позднякова