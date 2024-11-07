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В Харькове замечено сразу несколько групп иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.
«Встречались польские и французские наемники. Также была слышна на улицах города испанская речь», — рассказал местный житель.
Он предположил, что наемники являются латиноамериканцами.
Ранее украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что огромное количество колумбийских наёмников из «иностранного легиона» с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.
Кроме того, иностранных наемников заметили на Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования.
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Элина Позднякова