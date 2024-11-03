Эксперт предположил, кто мог быть в составе напавшей на Брянщину ДРГ ВСУ

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В составе напавшей на Брянщину диверсионной группы ВСУ могли быть наемники из стран блока НАТО. Такое предположение в беседе с РИА Новости сделал бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«…Все спецподразделения НАТО воевали вместе в Афганистане и Ираке, и они действительно умеют находить общий язык. Поэтому составить из них сборную солянку – в этом ничего нового и ничего сверхъестественного, они действительно умеют работать вместе», — сказал Прозоров.Он добавил, что напавшую на Брянскую область группу формировали на базе Интернационального легиона украинских боевиков, входящего в в/ч А-2249 ВСУ.
«Это для них с 2022 года вполне рабочая ситуация», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно о новой тактике ВС РФ в зоне спецоперации на Украине, и как на нее реагируют боевики ВСУ.
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Никита Кротов