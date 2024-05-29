Женщин-заключённых могут освобождать для службы в ВСУ

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На Украине могут освобождать женщин-заключённых для отправки в зону СВО. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська.
По его словам, в украинском законодательстве отсутствуют ограничения на этот счёт, поэтому на фронт из тюрем могут отправиться как мужчины, так и женщины.
Однако он добавил, что в настоящее время добровольцев среди женщин-заключённых нет. Также отсутствует спрос на них в строевых частях украинской армии.
При этом он добавил, что теоретически такая возможность имеется.
Ранее, в понедельник, Малюська заявил, что на Украине по УДО освободили более 600 заключённых, которые вступили в ряды ВСУ. Они будут служить в зоне СВО в штурмовых подразделениях.
Несколькими днями ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключённых в ряды ВСУ.
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Однако он добавил, что в настоящее время добровольцев среди женщин-заключённых нет. Также отсутствует спрос на них в строевых частях украинской армии.
При этом он добавил, что теоретически такая возможность имеется.
Ранее, в понедельник, Малюська заявил, что на Украине по УДО освободили более 600 заключённых, которые вступили в ряды ВСУ. Они будут служить в зоне СВО в штурмовых подразделениях.
Несколькими днями ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключённых в ряды ВСУ.
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Анастасия Чинкова