В Харькове, Херсоне и Кривом Роге прогремели взрывы

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Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в Харькове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Об этом пишут РИА Новости.
Отмечается, что в Харькове и и Кривом Роге на фоне взрывов звучит воздушная опасность. В первом грохот раздался за пределами города. Подробная информация о происшествиях пока не поступала.
Напомним, что российская армия регулярно совершает удары по украинской инфраструктуре, а также по местам дислоцирования ВСУ. Атаки на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи стартовали спустя два дня после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
На сегодняшний день Херсон удерживает украинская армия. При этом под контролем ВС РФ находится 75% Херсонской области, которая в результате референдума вошла в состав России.
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Напомним, что российская армия регулярно совершает удары по украинской инфраструктуре, а также по местам дислоцирования ВСУ. Атаки на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи стартовали спустя два дня после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
На сегодняшний день Херсон удерживает украинская армия. При этом под контролем ВС РФ находится 75% Херсонской области, которая в результате референдума вошла в состав России.
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Иван Мусатов