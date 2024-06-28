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В Одессе произошел взрыв

«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв
28 июня 2024, 13:56
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одессе прозвучал взрыв. Об этом информирует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Согласно информации источника, глава областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не покидать укрытий.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
28 июня 2024, 14:12

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородской областью. Иных подробностей в Минобороны России не уточнили.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили над 5 российскими регионами 25 беспилотников противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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На Украине сообщили об увеличении вдвое числа попыток нелегального выезда
28 июня 2024, 13:51

Фото: iStock/reflection_art

Количество попыток нелегального пересечения украинской границы в 2024 году практически удвоилось, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Представители ведомства объясняют эту тенденцию улучшением методов подделки документов.
«В сравнении с прошлым годом, почти вдвое больше граждан пытались незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы», — заявлено в сообщении.
С начала 2024 года украинские пограничники выявили более 700 поддельных документов, уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что на 6% увеличилось количество транспортных средств с поддельными документами и незарегистрированными номерами.

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В Белоруссии прикроют границу с Украиной из-за террористов РДК*
28 июня 2024, 12:56

Фото: iStock/reflection_art

Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Отмечается, что сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Примечательно, что в Минске осведомлены о нахождении на границе страны террористов из «Русского добровольческого корпуса»*.

Согласно информации ведомства, боевики выходили к границе Белоруссии со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.

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* Признан террористической организацией, запрещен на территории России
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Группа солдат ВСУ на Донецком направлении сдалась в плен
28 июня 2024, 12:38

Фото: iStock/Sinenkiy

Пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. Об этом проинформировал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
На опубликованных кадрах можно заметить, что группа украинских солдатов ночью сдалась в плен. Военнослужащие ВСУ вышли на позиции 1-й гвардейской Славянской бригады ВС РФ.

По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. У одного из них хроническая язва, однако его все равно забрали на фронт. Они добавили, что командиры ВСУ бросили их на убой, при этом не обеспечив оружием и другими атрибутами.

Ранее сообщалось, что солдат украинской армии осознал, что воюет с братьями и сдался в плен ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ночь
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
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Польша не будет отправлять военных на Украину даже в учебных миссиях
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет отправлять военных на Украину
28 июня 2024, 12:20

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять на Украину своих военных даже в учебных миссиях. Об этом он сообщил в эфире польского радио.
По словам главы польского Минобороны, он осведомлен, что некоторые государства хотели поехать на Украину с учебной миссией. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша подготовила более двадцати тысяч военных.

Он заключил, что подготовка продолжается на должном уровне.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
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Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники
ТАСС: приставы передали Минобороны РФ 190 тыс. единиц изъятого имущества
28 июня 2024, 11:33

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Федеральная служба судебных приставов передала МО РФ более 190 000 единиц имущества, которое было конфисковано у правонарушителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного судебного пристав России Дмитрия Аристова.
Сообщается, что передача осуществлялась в соответствии с постановлением правительства России от 8 сентября 2023 года. По его словам, в числе переданного имущества были лодки, автотранспортные средства, компьютерная и строительна техника, древесина, табачная продукция, а также другое имущество. Всего было передано 190,6 тыс. единиц. Он рассказал, что оно было конфисковано по решениям судов за совершенные преступления.

Ранее судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#техника
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Подполье сообщило о контрнаступлении ВСУ под Николаевом
Подполье: ВСУ готовят наступление на Кинбурнскую косу и левый берег Днепра
28 июня 2024, 11:14

Фото: IStock/Irina Piskova

ВСУ ведут активную подготовку к контрнаступлению под Николаевом, подтягивая в область строительное оборудование и технику. Об этом сообщил в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.
По их информации, батальоны ВСУ засели в населенных пунктах Лупарево и Галициново, где размещены дальнобойные ракеты. Очевидцами сообщается о наличии там гусеничной техники и гаубиц.

Нацистский батальон «Кракен» засел в глинозёмном заводе села Галициново, которое используется как пункт для переброски отрядов на правобережье Днепра. Лебедев отметил, что на одного мирного жителя там приходится 6-7 солдат и в Лупарево гражданских лиц тоже практически нет. Следовательно, это отличная возможность для нанесения удара, отметил он.

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Стало известно, что ВСУ отступили со стратегически важных позиций под Торецком
Кимаковский: ВСУ покинули стратегически важные позиции под Торецком в ДНР
28 июня 2024, 11:08

Фото: iStock/Irina Piskova

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на горловском направлении. Об этом пишет ТАСС.
«Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — сказал он.
По его словам, ВСУ за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

Ранее сообщалось что украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
В Брянской области после атаки дронов-камикадзе загорелся объект инфраструктуры
28 июня 2024, 10:37

Фото: IStock/Distortion Media

После атаки дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области загорелся объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. Однако было нарушено энергоснабжение. Он отметил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты. После ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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