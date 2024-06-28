В Одессе произошел взрыв

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В Одессе прозвучал взрыв. Об этом информирует издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Позже сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Николаевской областях и в некоторых районах Днепропетровской и Харьковской областей.
Согласно информации источника, глава областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не покидать укрытий.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Согласно информации источника, глава областной администрации Олег Кипер призвал местных жителей не покидать укрытий.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова