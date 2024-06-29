В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что в Запорожье были слышны звуки взрывов. На данный момент в подконтрольной украинским боевикам части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова