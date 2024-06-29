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В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

«Общественное»: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
29 июня 2024, 15:47
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что в Запорожье были слышны звуки взрывов. На данный момент в подконтрольной украинским боевикам части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
#запорожье
На Украине начали проверку командующего обороной Харьковской области
29 июня 2024, 16:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля, бывшего командующего Объединенными силами ВСУ и руководителя обороны харьковского направления с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Проверка связана с обстоятельствами наступления российских войск в Харьковской области, в ходе которого ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами. Действия оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» будут оценены с юридической точки зрения.

Также ГБР проверит другие факты, указанные Богданом Кротевичем, начальником штаба «Азова», который обвиняет Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентности.

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В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы

Украинский военнопленный раскрыл состояние позиций ВСУ на харьковском направлении
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#запорожье
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Украинский военнопленный раскрыл состояние позиций ВСУ на харьковском направлении
Военнопленный Карпюк: позиции ВСУ на харьковском направлении не подготовлены
29 июня 2024, 15:44

Фото: Istockphoto /Mariia Kokorina

Перед российским наступлением на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались без подготовленных позиций и вынуждены были создавать укрепления с нуля. Об этом сообщил младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады, в видеозаписи, опубликованной на Telegram-канале Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, Карпюк был взят в плен на харьковском направлении. На допросе он рассказал о крайне активном наступлении российских войск и отсутствии заранее подготовленных позиций у украинских военных.

«[В полях за Часовым Яром] было много дронов, постоянно работали минометы и артиллерия. Очень активное наступление [российских войск]. Мы заняли позиции, немного их обустроили, но потом нас перебросили на другие, где не было никаких укреплений, и пришлось все делать с нуля», — отметил военнопленный.
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ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
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#новости
#всу
#минобороны
#расстрел
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Сбитый истребитель ВСУ, освобождение села Шумы и расстрел беженцев: последние новости СВО
Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка в ДНР
29 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy1

В Минобороны России заявили о том, что ВС РФ сбили украинский истребитель и освободили село Шумы в ДНР. В Торецке и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, где ВСУ расстреляли беженцев.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на 29.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29


Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Также средства ПВО ликвидировали 119 вражеских беспилотников, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS в зоне СВО.

Российские войска освободили село Шумы близ Торецка


Бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. В российском военном ведомстве подчеркнули, что военные улучшили тактическое положение и ударили по формированиям противника. В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило 360 боевиков.

В курской деревне при атаке дрона погибли пять человек


Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пять человек погибли при атаке украинского беспилотника в деревне Городище. В числе погибших оказались два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область. Омбудсмен выразила глубокие соболезнования близким погибших.

МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе


Сотрудники МЧС России уничтожили 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя. Уточняется, что снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники ликвидировали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».

23 июня 2024 года ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.

США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА


Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря. По ее словам, Вашингтон продолжит «летать, плавать и действовать в международных пространствах, где это разрешено законом».

С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.

ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка


Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что в результате варварского поступка на данном участке СВО погибли 7 мирных жителей.

Примечательно, что Украина не раз отказывалась признавать удары по мирным жителям России. Так секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре.

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Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области
29 июня 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область.
Омбудсмен напомнила, что жертвами нападения украинских боевиков стали два ребенка и трое взрослых. По словам Москальковой, она обратится в соответствующие международные органы с целью принятия мер реагирования.

Политик выразила глубокие соболезнования родственникам погибших.

Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.

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#всу
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Средства ПВО ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-27
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-27
29 июня 2024, 14:02

Фото: iStock/Vital Hil

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Также средства противовоздушной обороны сбили 119 БПЛА противника, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#машина
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Минобороны: группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы
29 июня 2024, 13:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка «Центр» освободила поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и ударили по формированиям 41-й механизированной бригады украинской армии, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.

В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило до 360 солдат.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#солдат
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ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
29 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, погибли 7 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что из-за пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище. Еще несколько человек были тяжело ранены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#днр
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Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300
29 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/e-crow

В населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» были уничтожены украинские позиции ЗРК С-300ПС. Видео с места событий опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
«По выявленной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС был нанесен ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ», — написал он.
Руденко отметил, что удар уничтожил радиолокационную станцию РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабину боевого управления.



Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал видео обстановки на херсонском направлении на островах Днепра в зоне спецоперации, где российская гаубица атаковала наблюдательный пункт украинских морпехов.

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В Днепре обрушилась часть многоэтажного девятиэтажного дома
В украинском Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва
29 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома.
По словам Лысака, причиной взрыва стал ракетный удар. Он отметил, что в доме пострадали 4 верхних этажа.

Согласно предварительным данным, в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места происшествия. Всего, по информации главы днепропетровской ОВА, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, среди них один ребенок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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