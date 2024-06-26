Взрывы прогремели в Николаеве

Фото:istocks/Leonid Ikan
В городе Николаеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Других подробностей неизвестны. Власти не комментировали инцидент.
Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.
Также в Днепропетровской области Украины 25 июня объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.
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Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.
Также в Днепропетровской области Украины 25 июня объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.
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Никита Иванов