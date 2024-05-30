В Харькове повредили объект критической инфраструктуры

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В Харькове во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Телегам-канале.
Как утверждает градоначальник, на месте произошло возгорание. Какие-либо детали о поврежденном объекте не сообщаются.
До этого поступали сведения о серии взрывов в Харькове.
По состоянию на 3:00 мск 30 мая воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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До этого поступали сведения о серии взрывов в Харькове.
По состоянию на 3:00 мск 30 мая воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак