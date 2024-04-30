В Одессе прогремели взрывы

Фото: istock / aapsky
В Одессе через 5 минут после объявления воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» и «Общественное».
Пои данным «Страны», после взрыва в городе видно зарево от пожара. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал население немедленно отправиться в укрытия.
Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее глава парламента Крыма Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина
Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Также тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее глава парламента Крыма Константинов назвал атаку ВСУ ракетами ATACMS терроризмом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Алина Юрчак