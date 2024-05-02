В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

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Серия взрывов прогремела в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале местного издания «Страна.ua».
Позднее информацию о взрывах подтвердили в эфире телеканала «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Также не сообщается, была ли объявлена воздушная тревога в регионе.
Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать территорию Крымского полуострова с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российской системе ПВО удалось сбить дрон. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
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Анастасия Хохлова