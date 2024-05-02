Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

02 мая 2024, 19:30
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

Серия взрывов прогремела в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале местного издания «Страна.ua».


Позднее информацию о взрывах подтвердили в эфире телеканала «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Также не сообщается, была ли объявлена воздушная тревога в регионе.

Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать территорию Крымского полуострова с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российской системе ПВО удалось сбить дрон. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Читайте также:

В Харькове произошел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
#минобороны рф
#дрон
#взрыв
#происшествия
#тревога
#всу
#пво
#воздушная тревога
ВКС поразили пункт управления ЗРК «Ирис-Т» в районе Островерховки
02 мая 2024, 19:43

ВКС РФ одним ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» около населённого пункта Островерховка. Об этом сообщили в Минобороны России.
новость дополняется...

Читайте также:

Два российских снайпера уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию противника

На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью

Военкор Лисицын показал кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино
#минобороны рф
#вкс
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США указали на готовность России к переговорам по Украине
Директор по нацразведке Хейнс: РФ готова к переговорам с США и Украиной
02 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/sb2010

Российская сторона готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не согласна на существенные уступки. Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооружённым силам.
Она отметила, что Россия несколько последних месяцев указывает на готовность провести переговоры с Киевом и с Соединёнными Штатами относительно будущего Украины. При этом российские власти вряд ли пойдут на значительные уступки.

Кроме того, Хейнс указала на позитивную ситуацию для России, поскольку в настоящее время события на фронте и в международных делах складываются в пользу именно российской стороны.

Читайте также:

ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США

Американский полковник раскрыл шансы США победить в потенциальной мировой войне

Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине безосновательными
#сша
#украина
#россия
#переговоры
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток»
02 мая 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также отмечается, что этим же документом глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки российской армии и командующему 68-м армейским корпусом Виталию Полесному.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Отмечается, что он представлен к награде за самоотверженность и мужество, проявленные во время исполнения профессионального долга.

Читайте также:

Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»

Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества

Путин присвоил звание Героя Труда главному конструктору ГосМКБ «Радуга»
#владимир путин
#военные
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Лисицын показал кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино
02 мая 2024, 19:15

Фото: iStock/dr_evil

Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем телеграм-канале кадры уничтожения американского танка Abrams в районе села Очеретино в ДНР.
Он сообщил, что техника противника была уничтожена с помощью российского БПЛА «Ланцет-2 ОА».



Ранее в Минобороны РФ привели подробности уничтожения американской боевой машины российскими силами. По информации ведомства, расчет ВС РФ, который уничтожил Abrams, на протяжении трех дней выслеживал танк.

Об успешно проведенной операции в зоне СВО стало известно в конце марта. ВС РФ подбили вражеский танк на Авдеевском направлении.

Читайте также:
Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Российская армия эвакуировала с передовой первый танк Abrams

MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ


#россия
#минобороны рф
#армия
#техника
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ назвали атаки российской армии непредсказуемыми
Reuters: ВСУ признают постоянную угрозу от российских дронов
02 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми и признают постоянную угрозу.
Об этом сообщает агентство Reuters, пообщавшееся с военнослужащими ВСУ. Они отметили, что российские атаки по военным позициям Украины были постоянными и «часто непредсказуемыми».

Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывали постоянную нехватку живой силы, что приводило к рассредоточенности и усталости.

В конце апреля главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и подчеркнул, что ВС РФ имеют значительное преимущество и тактические успехи.

Читайте также:

Золотарев: Армия России может выйти на границы ДНР и ЛНР уже этой осенью

Экс-депутат Словакии Марчек отметил отсутствие у Запада прав давать оружие Киеву

Эксперт оценил вероятность переговоров с Украиной после слов Кулебы о коммуникации с РФ
#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью
МО: ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/rancho_runner

Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка совершения террористической атаки с помощью беспилотников самолётного типа на территории России пресечена дежурными средствами ПВО в районе 17:20 мск.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили село Бердычи в ДНР. Позднее советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что освобождение населённого пункта под Авдеевкой позволит расширить плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. Также это поможет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к важнейшему хабу ВСУ — Покровску.

Читайте также:

Под Белгородом мужчина погиб при попытке разобрать противопехотную мину

На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью

ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США
#белгородская область
#беспилотник
#пво
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью
Золотарев: Армия России может выйти на границы ДНР и ЛНР уже этой осенью
02 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/JARAMA

Армия России может выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже осенью текущего года. Такое предположение высказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта», — заявил Золотарёв.
Он предположил, что в этом случае армия России сможет уже к осени выйти на границы ДНР и ЛНР.

По его словам, Украина может лишиться не только территорий Донбасса, но и потерять Днепропетровскую область. Таким образом, Золотарёв считает, что ситуация на поле боя выглядит для Украины грустно.

Читайте также:

Экс-депутат Словакии Марчек отметил отсутствие у Запада прав давать оружие Киеву

Эксперт оценил вероятность переговоров с Украиной после слов Кулебы о коммуникации с РФ

Кучму, Ющенко и Януковича обвинили в недостатке вооружения на Украине

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
#оружие
#армия
#украина
#кома
#депутат
#армия россии
#днр
#лнр
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два российских снайпера уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию противника
02 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/JARAMA

Пара снайперов российской группировки войск «Центр» уничтожили пехоту украинской на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ в зоне СВО», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Накануне в российском министерстве также рассказали, что бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти бойцов Вооруженных сил Украины, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР. Уточнялось, что российский снайпер обнаружил группу пехоты ВСУ, которая двигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима.


Читайте также:

Снайпер из Новой Каховки ликвидировал чернокожих наемников из США в зоне СВО

В зоне СВО снайпер ликвидировал военнослужащего ВСУ с позывным «Джон Вик»

Российский снайпер уничтожил статусного украинского боевика
#сша
#минобороны рф
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВСУ с нетерпением ждут прибытие боеприпасов из США
Reuters: ВСУ не знают, когда они получат дополнительные боеприпасы из США
02 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/Michele Ursi

Военным ВСУ ещё не сообщили, когда им предоставят дополнительные американские боеприпасы из нового пакета помощи США. Об этом пишет Reuters.
«Подразделения все еще ждут новый приток боеприпасов после согласования в США нового пакета помощи на 61 миллиард долларов. Солдаты на позиции примерно в восьми километрах от линии фронта говорят, что они не знают, когда ожидать прибытия дополнительных снарядов», — говорится в статье.

Рядовой ВСУ Игорь Бойчак рассказал, что украинским бойцам приходится полагаться только на то, что передают сослуживцы, находящиеся в тылу. При этом у бойцов ВСУ, которые находятся на восточной и южной линиях фронта, нет боеприпасов, чтобы противостоять российским атакам.

Читайте также:

Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов

ВСУ прячутся за спины мирного населения, затрудняя продвижение ВС РФ

На Украине обвинили Сырского в провале фронта ВСУ
#сша
#солдаты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф