В Херсоне прогремели взрывы

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На территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. Об этом информирует местное издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — сказано в сообщении.По данным издания, в городе зафиксирован ракетный прилет.
Других сведений и официальных комментариев пока не приводится.
Ранее взрывы прогремели в Харьковской области Украины, там действовал режим воздушной тревоги. Позже серия взрывов было зафиксирована в Кривом Роге.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак