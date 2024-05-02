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В Херсоне прогремели взрывы

«Страна.ua»: В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы
02 мая 2024, 23:34
Фото: istock / dzika_mrowka

Фото: istock / dzika_mrowka

На территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. Об этом информирует местное издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.

«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — сказано в сообщении.
По данным издания, в городе зафиксирован ракетный прилет.



Других сведений и официальных комментариев пока не приводится.

Ранее взрывы прогремели в Харьковской области Украины, там действовал режим воздушной тревоги. Позже серия взрывов было зафиксирована в Кривом Роге.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#рф
#херсон
Конфискованные у пьяных бурятов авто передадут в зону спецоперации
02 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Daria Kulkova

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил передать военным конфискованные у пьяных людей автомобили.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, будет лучше, если машины пойдут в дело, а бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами.

Соответствующий вопрос поручено проработать минтрансу и ГИБДД.
Глава привёл статистику. В 2023 году в Бурятии были задержаны 7,8 тысячи автомобилистов с признаками опьянения, 1,2 тысячи из которых нарушили закон повторно. Таким образом арестовано 374 машины, а конфисковано — 266.

Поправки в КоАП, предусматривающие конфискацию автомобиля за езду в нетрезвом виде и без прав, были введены в 2022 году. Первый случай конфискации произошёл в октябре того же года.

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#россия
#авто
#конфискация
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В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста
Слуцкий: Крымский мост надёжно защищён, но охрана будет усилена
02 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Apriori1

Крымский мост надёжно защищён, но охрана будет усилена. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в соцсети Х пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Там же он призвал сфотографироваться на мосту, пока ещё есть такая возможность. Вслед за ним подобное сообщение разметил в той же соцсети постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он опубликовал список из шести основных типов мостов на 2024 год. Каждый пункт, за исключением «Керченских мостов», сопровождала соответствующая картинка.

Слуцкий подчеркнул, что киевские власти даже не пытаются скрыть обсуждение на государственном уровне таких террористических планов. Он подчеркнул, что мосту ничто не угрожает, поскольку он надёжно защищён. Однако в целях безопасности охрана будет усилена.

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#леонид слуцкий
#госдума
#крымский мост
#защита
#безопасность
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В МИД РФ ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Захарова сравнила киевский режим с «Аль-Каидой» после слов Кэмерона
02 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/ser-alim

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»* после заявления Кэмерона. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским вооружением.

Захарова призвала Кэмерона готовится к тому, что Украина будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это ранее уже сделали террористы «Аль-Каиды»*.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#россия
#мид рф
#мария захарова
#великобритания
#украина
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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
02 мая 2024, 21:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка ВСУ осуществить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотника самолётного типа была пресечена в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что в конструкторском бюро батальона «Восток» создали аналог беспилотного летательного аппарата «Ланцета». Главными преимуществами новейшей разработки стали дешевизна и возможность массового производства. Благодаря этому беспилотнику российские войска смогут наносить «хирургически точные» удары по позициям и стратегическим объектам противника.

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#минобороны рф
#пво
#украина
#беспилотник
#всу
#крым
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«Хирургически точные удары»: ВС РФ разработали аналог «Ланцета»
RT: в КБ батальона «Восток» создали аналог «Ланцета»
02 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/ovbelov

В конструкторском бюро батальона «Восток» создали аналог «Ланцета», сообщает RT.
Главные преимущества новой разработки — дешевизна и возможность массового производства. Как рассказали в агентстве, новый управляемый снаряд даёт возможность наносить по противнику хирургически точные удары.

Так, с помощью снаряда уже ликвидировали пункты управления дронами украинских боевиков, антенны, узлы связи и камеры видеонаблюдения.

Как отмечают в RT, на сегодняшний день главная задача конструкторов — это максимально усовершенствовать эффективность прохождения через помехи, создающиеся вражескими средствами РЭБ.

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#вс рф
#вооружение
#россия
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Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
Кэмерон: ВСУ имеют право наносить удары по территории России британским оружием
02 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, Кэмерон заявил, что Украина имеет на это полное право.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы ПВО «Небесный щит», которую создают специально для ведения борьбы с Россией. В данный момент по этому вопросу ведутся переговоры.

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#великобритания
#украина
#россия
#удар
#обстрел
#сво
#вооружение
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Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
МО: ПВО около 19:20 сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
02 мая 2024, 20:15

Фото: iStocka/apsky

Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны России написало в Telegram-канале.
Отмечается, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника самолётного типа была пресечена в районе 19:20 мск.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ над территорией этого региона.

Минобороны России в четверг 2 мая сообщили об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР. Это позволило российским войскам улучшить тактическое положение и поразить несколько целей, а также поспособствует дальнейшему продвижению ВС РФ.

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#белгородская область
#беспилотник
#всу
#пво
#минобороны рф
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В России заявили о возможном ударе по территории Франции
Цеков: Франция понесёт большие потери в случае ввода войск на Украину
02 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/andriano_cz

Отправка французских военных на Украину обернётся для Парижа большими потерями. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
Сенатор подчеркнул, что ввод войск ВС Франции в зону СВО станет «сверхэскалацией» конфликта и обернётся для армии Франции большими потерями.

Также Цеков указал французским властям на ответный удар, который последует со стороны России за подобные действия. Он призвал Макрона понять, что его «наглые» и «агрессивные» действия в отношении России будут иметь негативные последствия для самой Франции.

Кроме того сенатор сомневается, что страны НАТО поддержат французскую армию в случае такого развития событий.

Вместе с тем, Цеков оценил вероятность реальной отправки войск на Украину как невысокую. По его словам, на данный момент дискуссии исходят лишь из громких заявлений Макрона, которые связаны с очевидным поражением Украины.

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#совет федерации
#россия
#франция
#военные
#сво
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ВКС поразили пункт управления ЗРК «Ирис-Т» в районе Островерховки
02 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/andriano_cz

ВКС РФ одним ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» около населённого пункта Островерховка. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее агентство Reuters опросило нескольких украинских военных, которые рассказали, что атаки российских войск всегда непредсказуемы. Также они подчеркнули, что в ВСУ признают постоянную угрозу. В частности, речь идёт об угрозе атак с помощью беспилотников.

Также сообщалось, что российским военным удалось захватить редкую американскую боевую машину передовых и артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST).

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