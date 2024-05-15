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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
15 мая 2024, 20:12
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В Харькове произошёл взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости» в своём Telegram-канале.


Отмечается, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на фоне которой был слышен взрыв. Это уже второй взрыв за эти сутки. До этого сообщалось, что детонация произошла за пределами города.

Ранее издание Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга, сообщило, что российские войска ослабили украинскую систему ПВО. Это привело к тому, что теперь открылись двери для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

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#харьков
#взрыв
#сво
#воздушная
На Украине второй за сутки ввели аварийные ограничения света
15 мая 2024, 21:03

Фото: iStock/StGrafix

На всей территории Украины второй раз за сутки вели аварийные отключения электричества. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Напомним, что утром 15 мая оператор уже сообщал об аналогичных ограничениях.

Отмечается, что контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей на всей территории страны вводятся с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск). Это связано с серьёзным дефицитом в энергосистеме.

Также компания предупредила, что в четверг плановые ограничения будут действовать в течение всего дня. В «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся в связи с увеличением потребления электроэнергии из-за похолодания, а также из-за повреждения электростанций российскими выстрелами.

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#электричество
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В Харькове развернули блокпосты, мужчин задерживают и отправляют в военкоматы
15 мая 2024, 19:54

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Киевские власти развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и отправляют их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур.
Отмечается, что харьковские власти приняли меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации. Они не могут эвакуироваться из региона, поскольку их задерживают на блокпостах и отправляют в ТЦК.

Также в Харьковской области был объявлен план-перехват из-за массового бегства украинских военных от линии боевого соприкосновения. На всех основных дорогах региона установлены мобильные блокпосты, которые усилены бронетехникой и вооружёнными людьми, на одеждах которых нет опознавательных знаков. Подполье сообщает, что это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

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#харьков
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Российские военные в зоне СВО пожаловались на Солнце
ЦКБР: бойцы ВС РФ пожаловались на помехи в работе дронов из-за Солнца
15 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/vadimrysev

Яркие солнечные лучи стали причиной помех в работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 и 14 мая. На неполадки пожаловались российские военные, находящиеся в зоне СВО, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
По его словам, солнечная активность является мощным источником радиопомех. Бойцы, находящиеся на линии боевого соприкосновения жалуются, что беспилотники не могут работать исправно.

Кузякин подчеркнул, что повышенная солнечная активность повлияла как на радиосвязь, так и на дальность полёта дронов.

Отметим, что причиной столь ярких солнечных лучей стали недавние вспышки на светиле, которые привели к мощнейшим магнитным бурям на Земле.

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#вс рф
#солнце
#сво
#дрон
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Путин: Дюмин будет содействовать кабмину в обеспечении ВС РФ техникой
15 мая 2024, 18:12

Фото: Сайт Кремля

Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие кабмину и «Ростеху» в обеспечении ВС РФ вооружениями.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Он напомнил, что Дюмин был назначен помощником главы государства.

Путин сказал и об Антоне Алихановом, назначенным на новый пост. Ранее он был губернатором Калининградской области, а в новом правительстве РФ стал главой Минпромторга. Президент указал, что Алиханов ранее работал в этом министерстве.

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#президент
#кабмин
#россия
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ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожье
Балицкий: ВСУ обстреливают город Каменка-Днепровская
15 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Standart

ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали люди.

Балицкий также призвал местное население сохранять спокойствие и укрыться в подвалах домов и не появляться на улице, пока обстрел не прекратится.

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#всу
#обстрел
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На Украине созовут срочное заседание из-за наступления России
15 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховная Рада созовет срочное заседание в связи с наступлением ВС РФ на фронте.
Как написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале, Киев должен срочно отреагировать на действия, которые нарушают его безопасность.

Он отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Им следует отчитаться о ситуации на фронте и рассказать о дальнейших действиях.

Ранее Гончаренко* заявил, что российская армия занимают все больше выгодных позиций и взяла под контроль Волчанск в Харьковской области.

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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#всу
#россия
#совещание
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«Пойдут на Киев»: Соскин предрёк начало гражданской войны на Украине
Соскин: из-за ужесточения мобилизации на Украине граждане пойдут на Киев
15 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мобилизации в стране. Такой прогноз сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что после вступления в силу в понедельник, 20 мая, закона о мобилизации, в стране может начаться открытых конфликт. Уже сейчас фиксируются случаи, когда украинцы отказываются идти на фронт и устраивают акции протеста.

Соскин отметил, что на Украине начнут постепенно складываться объединения недовольных граждан, которые потому станут подавляющим большинством на территориях. В результате ни полиция, ни военкоматы, не нацгвардия не смогут противостоять им. Если же в отношении этих граждан будут применяться насилие и вооружённые методы, то они со стопроцентной вероятностью пойдут на Киев.

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#украина
#мобилизация
#война
#жители
#протесты
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Стало известно об «открытых дверях» для ударов по ВСУ
BI: ослабленная ПВО ВСУ открыла двери для ВС РФ для ударов за линией фронта
15 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска получили больше возможностей для нанесения ударов по военным объектам Украины после истощения системы ПВО ВСУ. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.
Отмечается, что ослабленная система ПВО Украины открыла двери российским войскам для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

В зоне проведения СВО российские военные начали активнее применять беспилотники для получения разведданных о расположении критически важных вооружений и объектов. В результате им удаётся наносить точные удары по этим целям с применением тактических ракет.

Такие успехи российской армии всё больше напрягают Киев.

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#вс рф
#всу
#сво
#пво
#ракетный удар
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В РФ отреагировали на обстрел Крыма американскими ракетами ATACMS
15 мая 2024, 17:11

Фото: iStock/bpawesome

Первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова отреагировала на обстрел Крыма при помощи поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS, пишет «Лента.ру».
Политик осудила подобные действия Киева и назвала обстрел Крыма американским оружием провокацией.

ВСУ обстреляли Крым американскими ракетами в ночь на 15 мая. Они были оснащены кассетными боеприпасами, которые могут нанести ущерб на большой территории.

Как отметила Журова, Соединенные Штаты Америки провоцируют Россию на военные действия в Европе. Они считают, что бомбят Крым иностранным оружием на законных основаниях, добавила депутат, однако это не так.

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#россия
#украина
#сша
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