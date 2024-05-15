В Харькове прогремел взрыв

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В Харькове произошёл взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на фоне которой был слышен взрыв. Это уже второй взрыв за эти сутки. До этого сообщалось, что детонация произошла за пределами города.
Ранее издание Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга, сообщило, что российские войска ослабили украинскую систему ПВО. Это привело к тому, что теперь открылись двери для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.
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Анастасия Чинкова