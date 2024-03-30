В Харькове прогремели взрывы

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В Харькове прогремели взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!» – написал Терехов.По словам мэра, в результате взрывов никто не пострадал.
До этого в США заявили, что Украина после потери систем ПВО с большей долей вероятности потеряет Харьков.
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Александр Климов