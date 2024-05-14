В городе Умани Черкасской области прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в Умани Черкасской области Украины. Об этом сообщает украинское информагенство «Новости Live».
«Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая», — сообщает издание.До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее в двух городах Сумской области началась эвакуация населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак