«ВД»: Армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

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Российские военные нанесли ракетный удар по зданию в Харькове, где находились представители СБУ и чешские офицеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Были ликвидированы семь офицеров из Чехии, которые занимались обучением технического персонала радиоэлектронной разведки ВСУ. Точное место удара не называется, как и число ликвидированных агентов СБУ.
Ранее сообщалось, что российская армия поразила эшелон ВСУ с западной техникой у Удачного в ДНР. В эшелоне находилась не только западная техника, но и вооружение. Его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова