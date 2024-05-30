В Харькове произошла серия взрывов

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Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Детали не раскрываются. Ранее стало известно, что в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов.
Сейчас сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Сейчас сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак