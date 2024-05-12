В Харькове прозвучал взрыв

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе произошел взрыв.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – заявил глава города.
Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.
Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.
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Александр Климов