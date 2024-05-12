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В Харькове прозвучал взрыв

Мэр Терехов: в Харькове прозвучал взрыв
12 мая 2024, 23:10
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе произошел взрыв.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – заявил глава города.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.



Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

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В Харькове прогремел взрыв
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Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
13 мая 2024, 00:19

Фото: iStock/vicnt

Французский генерал Франсуа Шованcи предположил, какие последствия российского наступления в Харьковской области для украинской армии, передает LCI.
Шованси раскрыл последствия российского наступления, подчеркнув, что ВСУ ослабят другие участки фронта, чтобы стянуть войска к Харькову.

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда. Следовательно, это ослабит другие участки фронта», – отметил он.

Бои на северо-востоке заставят украинскую армию перераспределить боеприпасы и более интенсивно использовать их за пределами Донбасса, добавил французский военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

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#харьковская область
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Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
12 мая 2024, 22:36

Фото: iStock/allanswart

Силы ПВО успешно отразили очередную атаку на Белгород, как сообщило российское Минобороны.
«С 19:50 до 20:40 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО "Ольха" и RM-70 Vampire)», — заявили в Минобороны.
Подчеркивается, что было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».

Согласно последующему заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших оказалось пятеро (четыре мужчины и одна женщина).

Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также использовали эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Кроме того, были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из которых попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли 11 человек, около 20 получили ранения.

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#минобороны
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Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении
Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои
12 мая 2024, 20:59

В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя наступление Российской армии на харьковском направлении, отметил, что боевые действия действительно продолжаются в некоторых селах Харьковской области, которые находятся неподалеку от российской границы и ранее считались «серой зоной». Об этом он заявил в официальном Telegram-канале.
«Продолжаются оборонительные бои, жестокие столкновения на значительной части нашей пограничной полосы. Существуют села, которые ранее были в "серой зоне" и теперь стали местом активных боевых действий», — подчеркнул он.
Ранее украинские СМИ сообщали о стрелковых стычках в Волчанске Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 10 мая объявил об начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечается, что все дети были вывезены из города, а большинство жителей покидали его на личном транспорте.

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Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода
Baza: в Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом
12 мая 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В Белгороде произошел новый обстрел, в результате которого пострадал как минимум один жилой дом, пишет Baza.
По информации издания, привлекались средства противовоздушной обороны. Также отмечается, что в результате обстрела начался пожар.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пятую попытку атаковать Белгород за 12 мая. Предварительно, несколько снарядов могли попасть на юг города.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанесли ущерб жилому дому в Белгороде. В результате инцидента подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.

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Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде
12 мая 2024, 20:23

Президент Украины Владимир Зеленский выступил видеообращением, в котором прокомментировал ситуацию на фронте. В частности, он поблагодарил ВСУ за «хорошую работу артиллерии и дронов» на Харьковском направлении.
Как отмечает Telegram-канал Readovka, эти слова были сказаны спустя несколько часов после террористического удара с украинских позиций по Белгороду, жертвами которого стали как минимум семь человек.

Украинский лидер также похвастался «удержанием позиций» на Харьковском фронте и «уничтожением» сил русской армии.

При этом Зеленскому все-таки пришлось подтвердить, что «серая зона», которой украинские пропагандисты несколько дней назвали взятые ВС РФ территории, стала зоной активного ведения боевых действий.

Глава Банковой потребовал от сбежавших и погибших в попытках оборонять Харьковскую область ВСУшников, нанести «как можно больше потерь» российским войскам, которые уже подошли к Волчанску, не встретив при этом серьезного сопротивления со стороны ВСУ, отмечает Readovka.

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Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ
12 мая 2024, 19:43

Фотон: МЧС России

Стали известный фамилии пострадавших при обрушении дома в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ. Данный пострадавших опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.



Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.

Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».

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Над головой летает рой дронов: Генерал Кривонос объяснил обвал обороны ВСУ
12 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская оборона разваливается из-за мощных ударов российских дронов, с таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — объяснил Кривонос.

По словам отставного генерала, Вооружённые силы Украины не успели построить оборонительные сооружения на всех участках фронта, поэтому иногда им приходится отступать на пустую территорию.

Кривонос подчеркнул, что «фронт не резиновый» и действительно может быть прорван в любой момент.

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В Белгороде опровергли фейк об эвакуации населения из-за обстрелов
12 мая 2024, 19:30

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде не проводится эвакуация на фоне якобы большого числа жертв при разрушении подъезда жилого дома, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В мэрии уточнили, что по сети разлетелась ложная информация о массовых жертвах под завалами разрушенной 10-этажки, которую якобы распространил глава региона Вячеслав Гладков.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены», — заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома в результате попадания в него осколка украинской ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белгородская область
#эвакуация
#обстрел
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В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области
NYT: Киев останется без большей части армии, если не сдаст Харьковскую область
12 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Австрийский полковник в отставке Мик Райан считает, что Украина рискует потерять значительную часть своей армии, если будет решит удерживать Харьковскую область. Такое мнение он высказал в статье для газеты The New York Times (NYT).
По мнению Райана, попытка украинских властей удержать контроль над Харьковской областью может привести к серьезным потерям в рядах армии, и в ближайшем будущем Вооруженные силы Украины могут столкнуться с «мрачными событиями».

Он отмечает, что моральный дух украинских военнослужащих снижается, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень мощным и масштабным.

Ранее национальная полиция Украины сообщила о том, что начиная с 10 мая около 970 жителей были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.

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#полиция
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