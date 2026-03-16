В Харькове рассказали, как женщины защищают мужчин от ТЦК

16 марта 2026, 07:47

Ганчев: харьковские женщины пытаются защитить своих мужчин от ТЦК

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

На подконтрольной Украине территории Харьковской области женщины пытаются защитить своих мужчин от насильственной мобилизации. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.





По его словам, которые приводит РИА Новости, женщины не хотят, чтобы их мужья, сыновья и отцы «умирали за какой-то незаконный режим». Поэтому они делают все возможное и нередко вмешиваются, когда сотрудники ТЦК пытаются задержать их родных.

«Наши харьковские женщины становятся теперь на защиту своих мужчин. Они <…> стараются делать все и выходят на защиту, как могут, отбивают их от этих людоловок», — сказал Ганчев.