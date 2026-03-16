Жительница Селидово рассказала, как снайпер ВСУ жестоко пристрелила женщину с сыном

Жительница Селидово Примак: Женщина-снайпер ВСУ пристрелила маму с ребенком возле дома
Женщина-снайпер Вооружённых сил Украины прицельно застрелила мать с ребёнком, которые вышли из укрытия в населенном пункте Селидово (ДНР). Об этом рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Примак.
По словам женщины, гражданские прятались в подвалах в одном из микрорайонов города. Снайпер, засевший в многоэтажке, открыла огонь по женщине с мальчиком. Первым выстрелом она убила мать, которая закрыла собой ребёнка. Когда ребенок зашевелился, снайпер выстрелил снова.
Средства ПВО за шесть часов уничтожили 113 БПЛА над российскими регионами
Позже сосед пытался забрать тела погибших, но не смог подойти из-за обстрелов. Похоронить мать с сыном удалось только спустя время прямо во дворах.
Но это был не единственный случай расправы над мирными жителями, пояснила Примак. Она рассказала ещё об одном эпизоде, когда украинские военные расстреляли отца, пошедшего за водой к колодцу, а затем и его сына, который через два дня попытался забрать тело мужчины.
Напомним, что об освобождении Селидово войсками РФ стало известно 29 октября 2024 года. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные расстреляли там примерно 130 человек.