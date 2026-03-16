Жительница Селидово рассказала, как снайпер ВСУ жестоко пристрелила женщину с сыном

16 марта 2026, 03:35

Жительница Селидово Примак: Женщина-снайпер ВСУ пристрелила маму с ребенком возле дома

Фото: iStock/Tomas Ragina

Женщина-снайпер Вооружённых сил Украины прицельно застрелила мать с ребёнком, которые вышли из укрытия в населенном пункте Селидово (ДНР). Об этом рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Примак.





По словам женщины, гражданские прятались в подвалах в одном из микрорайонов города. Снайпер, засевший в многоэтажке, открыла огонь по женщине с мальчиком. Первым выстрелом она убила мать, которая закрыла собой ребёнка. Когда ребенок зашевелился, снайпер выстрелил снова.



