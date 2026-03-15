Российский боец отбил опорный пункт и спас раненого атакой ВСУ сослуживца
Старший сержант ВС России Альвидас Лауниконис уничтожил двух украинских боевиков и спас раненого сослуживца в бою. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Военнослужащий в составе мотострелкового подразделения удерживал захваченный опорный пункт, не позволяя украинцам взять над ним контроль.
Путин поговорил с членами СБ о мерах защиты критически важной инфраструктуры
Когда противник при поддержке миномётов попытался вернуть утраченные ранее позиции, Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение ВСУ, занял выгодную позицию и открыл огонь. Он ликвидировал двух украинских бойцов и сорвал попытку прорыва с фланга.
Отмечается, что из-за атаки ударных БПЛА один из товарищей Лауникониса получил многочисленные ранения. Старший сержант тут же оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировал его в безопасное место. Этим он спас сослуживцу жизнь.
Поздним вечером 14 марта «Радио 1» передавало, что российские средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников, летевших на Москву.