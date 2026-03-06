Девять человек пострадали после падения БПЛА в Севастополе

06 марта 2026, 02:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Беспилотник упал рядом жилым домом в Севастополе. За медицинской помощью обратились девять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Телеграм-канале.





Удар пришелся рядом с многоэтажкой на улице Ефремова. По словам главы города, ранения получили трое детей. Некоторых граждан госпитализировали в стационары для оказания необходимой помощи, часть пострадавших отделалась легкими синяками и ссадинами.



«Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — заявил Развожаев.