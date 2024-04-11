В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

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Власти Харьковской области будут принудительно эвакуировать семьи с детьми из 47 населенных пунктов. Решение принято. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ещё 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что некоторые планы по эвакуации есть, однако говорить об этом рано.
Он также уточнил, что там проживает 182 ребёнка. При этом в Харькове пока эвакуация не объявлена.
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«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», — написал Синегубов в своём Telegram-канале.
Он также уточнил, что там проживает 182 ребёнка. При этом в Харькове пока эвакуация не объявлена.
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Элина Позднякова