В Харьковской области продолжаются бои у Ольховатки
Украинские подразделения, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, теряют личный состав в результате ударов российских войск, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, наиболее напряженная обстановка сохраняется возле Ольховатки. Российская авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям личного состава ВСУ внутри окружения.
Источник утверждает, что за последние сутки украинские силы потеряли в регионе свыше 90 военнослужащих. Боестолкновения, по его информации, идут и в северо-восточной части Харьковской области, где российские войска ведут действия против окруженной группировки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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