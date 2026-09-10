В Харьковской области продолжаются бои у Ольховатки

10 сентября 2026, 08:38

РИА Новости: окруженные в Харьковской области силы ВСУ несут потери под ударами

Фото: iStock/IherPhoto

Украинские подразделения, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, теряют личный состав в результате ударов российских войск, сообщает РИА Новости.