В Харьковской области штатский расстрелял пятерых боевиков ВСУ, стрелка взяли
В Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, в результате чего погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом пишут украинские СМИ.
Обозреватели уточняют, что мужчина в гражданской одежде сначала открыл огонь по одному из боевиков 72-й механизированной бригады ВСУ, находившемуся около дома, а затем зашёл внутрь и устроил стрельбу там. Позднее стало известно о задержании стрелка.
По информации журналистов, действовал он якобы не один — второго разыскивают. Официальной информации пока нет.
На опубликованных кадрах можно увидеть избитого молодого мужчину, чьи руки заковали в наручники. Личность его не уточняется.
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