В Брянской области один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ — Ковальчук
В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область один человек погиб и двое получили ранения. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По его словам, дрон-камикадзе ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Кроме того, в поселке Климово от удара дрона ранения получили две женщины. Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. По данным Ковальчука, за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 45 вражеских БПЛА самолетного типа.
Ранее на Брянщине атака БПЛА ВСУ нарушила ж/д сообщение. Подробности — в нашем материале.
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