В Курской области два медика пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи

12 октября 2026, 23:51

В Курской области врач и фельдшер пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Курской области врач пострадал при ударе ВСУ по машине скорой помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX.





Инцидент произошёл в Беловском районе — украинский дрон атаковал реанимобиль, который ехал за пострадавшим. Несколько часов назад Хинштейн сообщил, что в результате случившегося фельдшер получил слепое осколочное ранение правого бедра, плеча и предплечья. По уточнённой информации, из-за удара беспилотника также пострадал врач.



«У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.