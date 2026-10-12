В Курской области два медика пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи
В Курской области врач и фельдшер пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи
В Курской области врач пострадал при ударе ВСУ по машине скорой помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX.
Инцидент произошёл в Беловском районе — украинский дрон атаковал реанимобиль, который ехал за пострадавшим. Несколько часов назад Хинштейн сообщил, что в результате случившегося фельдшер получил слепое осколочное ранение правого бедра, плеча и предплечья. По уточнённой информации, из-за удара беспилотника также пострадал врач.
«У 65-летнего мужчины акубаротравма. Вместе с раненым фельдшером их доставили в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.Хинштейн пожелал медикам скорейшего выздоровления.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.