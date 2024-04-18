Фото: iCost/RamonCast
В Харьковской области взорвался трубопровод, пишет украинское издание «Страна».
По данным издания, в радиусе 40 метров от места взрыва даже начал плавиться асфальт, а столб пламени достиг высоты около 70 метров. В сообщении также прикреплены два видеофрагмента, на которых виден интенсивный пожар.
Издание не указывает точное местоположение поврежденного трубопровода и причину происшествия.
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