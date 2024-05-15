В Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ

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В Харьковской области значительно возросло численное присутствие военных ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
«Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. В регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.
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Дарья Осипова