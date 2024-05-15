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В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников

«Лаборатория ППШ»: создан «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от дронов
15 мая 2024, 11:37
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В РФ создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников. Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального директора, «Лаборатория ППШ» наладила выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии, а также «Фумигатора-FPV» для штурмовых групп.

«Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — сказал он.



Отмечается, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, а второй предназначен для подавления FPV-дронов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#комплекс
#человек
#дрон
Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов
15 мая 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.
Отмечается, что имеются в виду субъекты, главы которых ранее были назначены в Аппарат президента и правительство РФ. Главой Калининградской области стал Алексей Беспрозванных.

Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области.

Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем.

Напомним, 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году

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#рф
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Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию
CNN: Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за ситуации на поле боя
15 мая 2024, 07:08

Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.
«Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины отменил свой визит в Испанию. Сообщается, что власти страны, скорее всего, пришли к выводу, что неоднозначная ситуация на фронте делает въезд за границу нецелесообразным. Журналисты агентства указали на сложную обстановку в Харьковской области.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.

Был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте
Türkiye: Эрдоган провел экстренное заседание из-за угрозы госпереворота
15 мая 2024, 06:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота. Об этом сообщает Türkiye.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение сотрудников правоохранительных органов в Управлении безопасности Анкары. Их обвиняют в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Их дома обыскали.

Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и нельзя избавиться от угрозы путем отстранения ряда полицейских. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки государственного переворота 2016 года.

До этого сообщалось, что США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
Bloomberg: США хотят направить Украине ещё одну систему Patriot
15 мая 2024, 06:04

Фото: istock / e-crow

Белый дом может отправить Украине еще одну батарею Patriot. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Администрация [президента США Джо] Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину», — сообщает издание .
Стоит отметить, что эти действия Штатов направлены на удовлетворение потребности Киева в системах противовоздушной обороны.

Помимо этого, над планами по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО работают союзники Киева в Европе.

Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для ВС РФ законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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Предыдущий состав кабмина получит госнаграды
Путин подписал указ о награждении госнаградами министров, покинувших кабмин
15 мая 2024, 02:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые занимали должности в прежнем составе правительства.
«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — заявил Путин на встрече с новым составом российского правительства.
Как считает российский лидер, решение о наградах является правильным. Он также выразил благодарность за работу и поздравил с госнаградами покинувших министров.

Ранее глава РФ заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы России и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН
Небензя: МУС не имеет отношения к правосудию, ему нечего делать в Совбезе ООН
15 мая 2024, 01:54

Фото: Сайт Кремля

Международный уголовный не имеет ничего общего с правосудием, их представителям нечего делать в Совете безопасности ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — заявил постпред.
Ранее сообщалось, что ООН выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

В беседе с РИА Новости представитель организации отметил, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин высказался о переговорах по Украине
Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по Украине
15 мая 2024, 01:19

Фото: Сайт Кремля

РФ открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта, но диалог должен учитывать интересы её и идти совместно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть надежными как для противоборствующей стороны, так и для России.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин дал интервью Xinhua в преддверии визита в Китай
15 мая 2024, 01:13

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в КНР. Текст разговора опубликован на сайте Кремля.
Высший по дипломатическому статусу — государственный визит Путина в Китай 16-17 мая станет первой его поездкой за рубеж после вступления в должность президента Российской Федерации.

Посещение Пекина и Харбина станет ответным шагом на прошлогоднюю поездку председателя КНР Си Цзиньпина: его первый после переизбрания и вступления в должность визит за границу был в Россию.

Путин традиционно перед важными визитами дает интервью СМИ из принимающего государства. В октябре 2023-го, феврале 2022-го и июне 2018 года в преддверии посещения Пекина российский лидер давал интервью Медиакорпорации Китая, а в феврале 2022 года, помимо этого, агентство Xinhua публиковало его материал «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку
Журналист Соловьёв опроверг, что Конашенков уходит отставку
15 мая 2024, 00:17

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Во вторник, 14 мая, ряд СМИ и Телеграм-каналов сообщили, что пресс-секретарь Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подал в отставку. Но вскоре эти сведения опровергли.
О появлении слухов и их опровержении — в материале «Радио 1».

Конашенков ушел в отставку

Об увольнении Конашенкова сообщало сразу несколько анонимных Телеграм-каналов, все они ссылались на собственные источники в ведомстве.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков не покидает свой пост. Об этом заявили журналисты, опровергнув данные в СМИ об его отставке.

«Конашенков находится на своем рабочем месте. Он продолжает работу в качестве руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации», — написал Владимир Соловьев в своем Телеграм-канале.
Такие же сведенья сообщили источники Телеграм-канала Mash. Стоит отметить, что официальных данных по этому поводу не было.
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Брифинги Минобороны

Политический обозреватель издания Царьград Андрей Перла обозначил цель перед спикером Минобороны. Как утверждает эксперт, её нужно искать в нашем историческом прошлом. Перла отметил, что в настоящее время недостатка в информации нет, а брифинги в Минобороны готовят настоящие профессионалы.

«Если бы меня спросили, чего больше всего не хватает Министерству обороны, я бы ни слова не сказал о потребностях армии, о боеприпасах, о мобилизации, даже о проблемах, с которыми сталкиваются раненые и нуждающиеся в мобилизации бойцы. Всё это очень важно — но во вторую очередь. В первую очередь нам не хватает аналога Совинформбюро. Того единого центра информирования населения страны о происходящем на фронте, которому доверяют и на который ориентируются все», — заявил Перла.
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Краткая биография Конашенкова

Родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. С отличием окончил инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генштаба ВС РФ (2006).

Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО России.

Став в 1998 году старшим офицером отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Минобороны России, Конашенкова уже спустя 11 лет занял пост заместителя главы этого ведомства, а в 2011 году стал начальником управления пресс-службы министерства.

Конашенков является главой департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России с 2017 года. В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы) и 17 медалями.

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