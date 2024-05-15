В России создали «Фумигатор» для защиты штурмовых групп от беспилотников

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В РФ создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников. Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального директора, «Лаборатория ППШ» наладила выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии, а также «Фумигатора-FPV» для штурмовых групп.
Отмечается, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, а второй предназначен для подавления FPV-дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — сказал он.
Отмечается, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, а второй предназначен для подавления FPV-дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова