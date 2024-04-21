Взрывы прогремели в двух украинских городах

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Взрывы прогремели в двух городах Украины, передает украинское издание «Страна.ua».
Сообщение о взрыве в Херсоне поступило в 22:56. Об аналогичном инциденте в Харькове стало известно в 23:05. Подробности произошедшего неизвестны.
Также взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.
В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил об очередном взрыве. Он не сообщил подробностей инцидента, но призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Ранее он уже советовал горожанам не поддаваться ложной информацией о скорой эвакуации. Мэр Терехов заявил, что в настоящее время таких предпосылок нет.
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Также взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.
В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил об очередном взрыве. Он не сообщил подробностей инцидента, но призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Ранее он уже советовал горожанам не поддаваться ложной информацией о скорой эвакуации. Мэр Терехов заявил, что в настоящее время таких предпосылок нет.
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Александр Климов