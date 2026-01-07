В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост
В Херсонской области возле села Чонгар беспилотник ВСУ повредил автомобильный мост.
Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что инцидент произошел утром. Специалисты из группировки войск «Днепр» и «Русского купола» дезориентировали два БПЛА самолетного типа. Один из них упал в Азовское море, а другой задел мост при взлете.
Сальдо отметил, что специалисты изучают характер повреждений для скорейшего восстановления. Он также подчеркнул, что движение по мосту продолжалось без ограничений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
