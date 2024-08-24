ВСУ предприняли попытку прикрепить украинский флаг на телевышку в ЛНР

Военнослужащие ВС России продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине. Защита своей Родины, семьи, детей — вот, что движет российскими бойцами. Они идут вперед, несмотря на боль и увечья. Важно и то, что не только солдат защищает свою страну, но и она помогает ему.