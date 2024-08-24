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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вывесить украинский флаг на телевышке в Кременной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров в Telegram-канале.
По словам парламентария, украинские военные пытались сделать это с помощью беспилотника «Баба Яга». Инцидент произошел примерно в 04:00.
В начале августа ВСУ совершили нападение на больницу в Кременной. В результате пострадал персонал медицинского учреждения. Здание и две машины скорой помощи также получили серьезные повреждения.
19 июля украинские войска нанесли удар по центру Кременной, в результате чего были ранены шесть человек.
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«Трофей – под охраной», – написал Юров.
В начале августа ВСУ совершили нападение на больницу в Кременной. В результате пострадал персонал медицинского учреждения. Здание и две машины скорой помощи также получили серьезные повреждения.
19 июля украинские войска нанесли удар по центру Кременной, в результате чего были ранены шесть человек.
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Александр Климов